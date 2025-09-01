Politika

LAŽOMER: Blokaderi uništavaju obrazovne institucije

D.K.

01. 09. 2025. u 18:33

EVO kako izgleda početak nove školske godine od strane blokadera.

ЛАЖОМЕР: Блокадери уништавају образовне институције

Foto: Novosti

Scene koje su sada zatečene na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu mogle bi se u najmanju ruku nazvati zastrašujućim.

Iza sebe su ostavili đubre, uništen sav inventar, odeću na sve strane. Ko su oni koji su ovde bili i sa kojim pravom uništavaju obrazovne institucije? 

Više pogledajte u videu:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO