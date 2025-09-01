LAŽOMER: Blokaderi uništavaju obrazovne institucije

EVO kako izgleda početak nove školske godine od strane blokadera.

Foto: Novosti

Scene koje su sada zatečene na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu mogle bi se u najmanju ruku nazvati zastrašujućim.

Iza sebe su ostavili đubre, uništen sav inventar, odeću na sve strane. Ko su oni koji su ovde bili i sa kojim pravom uništavaju obrazovne institucije?

Više pogledajte u videu: