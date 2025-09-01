PALA ODLUKA: Organizatori porodičnog skupa protiv blokada pomeraju skup zbog blokaderskog prajda - Da bi se uzbegli sukobi

ORGANIZATORI skupa protiv blokada odlučili su da svoj skup pomere za 7. septembar.

Foto Novosti

Ova odluka je doneta da bi se izbeglo nasilje i sukob sa blokaderima koji organizuju blokaderski prajd za 06.09. te oni svoj skup pomeraju za 07.09. u 18.30h.

To će biti porodična šetnja protiv blokada.