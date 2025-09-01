Politika

PALA ODLUKA: Organizatori porodičnog skupa protiv blokada pomeraju skup zbog blokaderskog prajda - Da bi se uzbegli sukobi

В.Н.

01. 09. 2025. u 13:58

ORGANIZATORI skupa protiv blokada odlučili su da svoj skup pomere za 7. septembar.

ПАЛА ОДЛУКА: Организатори породичног скупа против блокада померају скуп због блокадерског прајда - Да би се узбегли сукоби

Foto Novosti

Ova odluka je doneta da bi se izbeglo nasilje i sukob sa blokaderima koji organizuju blokaderski prajd za 06.09. te oni svoj skup pomeraju za 07.09. u 18.30h.

To će biti porodična šetnja protiv blokada. 

