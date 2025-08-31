Politika

DOSTA JE NASILJA, BLOKADA I BEZUMLJA! Građani traže: Vratite mi moju Srbiju (VIDEO)

В. Н.

31. 08. 2025. u 23:07

PROTESTI protiv blokada u 100 gradova i mesta izveli su rekordan broj ljudi. Oni imaju samo jedan zahtev.

ДОСТА ЈЕ НАСИЉА, БЛОКАДА И БЕЗУМЉА! Грађани траже: Вратите ми моју Србију (ВИДЕО)

Foto Novosti

Dosta je nasilja! Dosta je blokada! Dosta je bezumlja!

Obični građani su izašli mirno i dostojanstveno. U 100 gradova i mesta da glasno kažu hoćemo mir, hoćemo normalan život! Hoćemo stabilnost, sugurnost i budućnost za našu zemlju! Vratite mi moju Srbiju!

