"POKAZUJU DA SU ULICE NJIHOVE": Glavni novinar blokadera separatista potpuno očajan zbog veličanstvenog skupa građana u Novom Sadu

31. 08. 2025. u 21:17

Separatista Žarko Bogosavljević, blokaderski novinar iz Novog Sada, oglasio se na svom "Iks" nalogu gde je jasno pokazao koliko ga boli sve veći broj građana kojima je dosta nasilja i blokada.

ПОКАЗУЈУ ДА СУ УЛИЦЕ ЊИХОВЕ: Главни новинар блокадера сепаратиста потпуно очајан због величанственог скупа грађана у Новом Саду

Ne može da sakrije svoju frustraciju zbog sve većeg broja ljudi na skupovima građana protiv blokada.

 

Fudbal
