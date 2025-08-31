"POKAZUJU DA SU ULICE NJIHOVE": Glavni novinar blokadera separatista potpuno očajan zbog veličanstvenog skupa građana u Novom Sadu
Separatista Žarko Bogosavljević, blokaderski novinar iz Novog Sada, oglasio se na svom "Iks" nalogu gde je jasno pokazao koliko ga boli sve veći broj građana kojima je dosta nasilja i blokada.
