LAŽOMER: 1. septembar novi početak, ne nastavak ludila
DOK SE građani Srbije spremaju za novi početak 1. september koji je datum značajan za sve porodice sa decom školskog uzrasta, osećaju se tenzije i neizvesnost da li će blokaderi pokušati da opet zloupotrebljavaju život najmlađih, njihovo školovanje, i tako im unište budućnost i zagorčaju život svih u svom već oprobanom maniru.
Dok poštena vredna Srbija strepi. Njima je smešno.
Više u videu:
Ekipa Lažomera čestita đacima i njihovim porodicama početak nove školske godine.
