LAŽOMER: 1. septembar novi početak, ne nastavak ludila

D.K.

31. 08. 2025. u 21:08 >> 21:12

DOK SE građani Srbije spremaju za novi početak 1. september koji je datum značajan za sve porodice sa decom školskog uzrasta, osećaju se tenzije i neizvesnost da li će blokaderi pokušati da opet zloupotrebljavaju život najmlađih, njihovo školovanje, i tako im unište budućnost i zagorčaju život svih u svom već oprobanom maniru.

ЛАЖОМЕР: 1. септембар нови почетак, не наставак лудила

Dok poštena vredna Srbija strepi. Njima je smešno. 

Ekipa Lažomera čestita đacima i njihovim porodicama početak nove školske godine.

