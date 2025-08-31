"ŽIVELA SRPSKA ATINA, ŽIVEO SRPSKI NAROD" Oglasio se Vučević nakon što su građani Novog Sada ustali protiv blokada (VIDEO)

"ŽIVELA srpska Atina, živeo srpski narod", poručio je lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević nakon što su građani izašli protiv blokada.

Foto: Tanjug/Milos Milivojevic

Vučević je podelio veličanstvene prizore iz Novog Sada.

Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle su poslali jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.