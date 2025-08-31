Politika

"ŽIVELA SRPSKA ATINA, ŽIVEO SRPSKI NAROD" Oglasio se Vučević nakon što su građani Novog Sada ustali protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 21:03

"ŽIVELA srpska Atina, živeo srpski narod", poručio je lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević nakon što su građani izašli protiv blokada.

ЖИВЕЛА СРПСКА АТИНА, ЖИВЕО СРПСКИ НАРОД Огласио се Вучевић након што су грађани Новог Сада устали против блокада (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Milos Milivojevic

Vučević je podelio veličanstvene prizore iz Novog Sada.

Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle su poslali jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LAŽOMER: 1. septembar novi početak, ne nastavak ludila
Politika

0 7

LAŽOMER: 1. septembar novi početak, ne nastavak ludila

DOK SE građani Srbije spremaju za novi početak 1. september koji je datum značajan za sve porodice sa decom školskog uzrasta, osećaju se tenzije i neizvesnost da li će blokaderi pokušati da opet zloupotrebljavaju život najmlađih, njihovo školovanje, i tako im unište budućnost i zagorčaju život svih u svom već oprobanom maniru.

31. 08. 2025. u 21:08 >> 21:12

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: Grobari i delije se tukli krvnički (VIDEO)

JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)