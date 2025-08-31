Politika

MOĆNO I PRELEPO: Vatromet u Novom Sadu na skupu protiv blokada (FOTO/VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 20:24

U Novom Sadu na skupu protiv blokada nebom je zasijao fascinantan vatromet!

МОЋНО И ПРЕЛЕПО: Ватромет у Новом Саду на скупу против блокада (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Pogledajte video:

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

