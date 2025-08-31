BLOKADERE PREDVODI NIKOLA PLEMIĆ: Aktivista antisrpskog PSG-a koji priznaje da se služe nacističkom metodama! (VIDEO)
NIKOLA Plemić, blokader sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, sinoć je predvodio grupicu blokadera ispred Filozofskog fakulteta u tom gradu a na pitanje reporterke N1 zašto konstantno puštaju pesmu "Mama voli bebu, najviše na svetu" i bebeći plač, Plemić je priznao da se služe jezivim nacističkim metodama.
- Tu muziku danima puštamo policajcima koji štite Filozofski fakultet jer je poznato u narodu da je to izrazito iritantna muzika i iz istog razloga puštamo i bebeći plač! - rekao je.
Inače, u pitanju je akustično mučenje - psihološka tortura koju su nacisti izvodili nad Jevrejima!
