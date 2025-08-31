"MI SAMO HOĆEMO BUDUĆNOST ZA NAŠU DECU!" Građani protiv blokada se danas okupljaju na 100 likacija (VIDEO)
GRAĐANI protiv blokada najavili su najveći skup do sada 31. avgusta.
"Dugo su krili svoja lica, a onda su ih pokazali. A mi? Mi samo hoćemo stabilnost, sigurnost, i budućnost za našu decu", poručuju u novom videu građani protiv blokada i najavljuju novi skup za nedelju, najveći do sada, za nedelju u 18 i 30.
Pogledajte njihov poziv:
Najavili su da će se okupiti u 100 mesta.
