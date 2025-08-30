BLOKADERI SA MEDICINSKOG U OČAJU: Otkud nekome pravo da čestita rođendan Lukašenku? Može samo da se čestita nekom lideru NATO
BLOKADERIMA sa medicinskog fakulteta zasmetao je bilbord sa rođendanskom čestitkom upućenom lideru Belorusije, Aleksandru Lukašenku.
Blokaderima izgleda smeta svaki prijatelj srpskog naroda, pa bi izgleda više voleli da se čestita nekom lideru NATO pakta, jer očigledno, to im više odgovara.
- Šta bi rekao prijatelj Mitar: Jel ovo neka zajebancija? - sramno su poručili blokaderi.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)