Politika

BLOKADERI SA MEDICINSKOG U OČAJU: Otkud nekome pravo da čestita rođendan Lukašenku? Može samo da se čestita nekom lideru NATO

В.Н.

30. 08. 2025. u 14:23

BLOKADERIMA sa medicinskog fakulteta zasmetao je bilbord sa rođendanskom čestitkom upućenom lideru Belorusije, Aleksandru Lukašenku.

Foto: Novosti

Blokaderima izgleda smeta svaki prijatelj srpskog naroda, pa bi izgleda više voleli da se čestita nekom lideru NATO pakta, jer očigledno, to im više odgovara.

- Šta bi rekao prijatelj Mitar: Jel ovo neka zajebancija? - sramno su poručili blokaderi.

Foto: Novosti

 

