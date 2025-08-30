BLOKADERI SA MEDICINSKOG U OČAJU: Otkud nekome pravo da čestita rođendan Lukašenku? Može samo da se čestita nekom lideru NATO

BLOKADERIMA sa medicinskog fakulteta zasmetao je bilbord sa rođendanskom čestitkom upućenom lideru Belorusije, Aleksandru Lukašenku.

Foto: Novosti

Blokaderima izgleda smeta svaki prijatelj srpskog naroda, pa bi izgleda više voleli da se čestita nekom lideru NATO pakta, jer očigledno, to im više odgovara.

- Šta bi rekao prijatelj Mitar: Jel ovo neka zajebancija? - sramno su poručili blokaderi.

Foto: Novosti