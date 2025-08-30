EVO ŠTA JE ODBIO DA PROCESUIRA MAJLAT: Najave DESETINE MRTVIH NA PROTESTIMA i novu fazu borbe protiv države

SRBIJA je trenutno jedina država na svetu u kojoj na društvenim mrežama svako može da napiše šta god poželi, koliko god to bilo lažno, opasno ili vodi u dalju destabilizaciju, i da za to ne odgovara.

Foto: Printskrin

Zahvaljujući upornom nepostupanju Posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal, stvoren je prostor u kojem je anarhija postala novo normalno, a pretnje smrću - sloboda govora. Osoba koja je omogućila institucionalnu paralizu je tužilac Boris Majlat.

U konkretnom slučaju koji je najbolji primer tog urušavanja poretka, nepoznato lice na platformi Tiktok objavilo je video u kojem se širi opasna dezinformacija. U tom snimku, koji je cirkulisao javnim kanalima,između ostalog tvrdi se:

- Sledeća faza Vučićevog rata protiv pobunjenih Srba sledeća: treba da bude više mrtvih na nekim demonstracijama, to treba da izazove, možemo da kažemo ustanak Srba protiv Aleksandra Vučića, a onda će on tražiti da NATO trupe dođu ovde u Beograd, ali i u celu Srbiju, i da smire pobunu... -

Nije reč dakle o političkom komentaru, niti pozivu za proteste, već o klasičnom širenju panike i unošenju straha kod građana putem izmišljenih scenarija o smrti, ustanku i uvođenju stranih trupa. Reč je krivičnom delu kažnjivom po članu 343. Krivičnog zakonika, lažno uzbunjivanje i izazivanje panike.

Obavešteni policijski službenici, nakon procene sadržaja, prijavili su slučaj dežurnom javnom tužiocu u Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal. Međutim, tužiteljka tog odeljenja, Milena Boričić, ocenila je da „nema elemenata krivičnog dela“ i odbila da postupa. Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, nakon uvida u slučaj, izdao je obavezno uputstvo za postupanje, kao što mu zakon i ustav omogućavaju.

I tu nastupa obrt, tužilac Boris Majlat podnosi prigovor, i Komisija Visokog saveta tužilaštva, čiju skandaloznu odluku potpisuje tužiteljka Snežana Đukić, prihvata taj prigovor i ukida obavezu da se postupa.

Iako je Ministarstvo pravde jasno saopštilo da glavni tužilac VJT ima pravo da izdaje uputstva Posebnom odeljenju koje je u sklopu njegovog tužilaštva, Komisija donosi odluku suprotnu zakonu i zvaničnom tumačenju državnog organa.

Sličan obrazac je primenjen i u niz drugih slučajeva, a posebno je indikativan primer Zdravka Ponoša, koji je širio lažnu vest o „zvučnom topu“. Međutim, umesto istrage, Ponoš je od tužilaštva dobio poverljiva dokumenta pre nego što su bila zvanično objavljena, što dovoljno govori o sprezi ljudi iz opozicije i tužilačkog sistema pod kontrolom Zagorke Dolovac i krajnje namere, odnosno svesnog urušavanja poverenja u institucije i uvođenja Srbije u potpunu destabilizaciju.