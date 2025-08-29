Politika

EVO ZAŠTO KURTI GURA RAŠIĆA: On priznaje tzv. Kosovo , a Srpska lista ne (VIDEO)

В.Н.

29. 08. 2025. u 13:13

KURTIJEV Srbomrzac Dimalj Baša koji se nalazi na čelu parlamenta u Prištini tokom jučerašnje konferencije za medije otkrio je da je njihov favorit za potpredsedničko mesto Nenad Rašić zato što priznaje takozvanu tzv. Kosovo, a da Srpska lista štiti srpski narod i čuva Kosovo i Metohiju.

ЕВО ЗАШТО КУРТИ ГУРА РАШИЋА: Он признаје тзв. Косово , а Српска листа не (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

On je obraćajući se medijima doslovno rekao:

- Ovo za nas Albance treba da bude istorijski trenutak, dakle da se glasa za Nenada Rašića za potpredsednika skupštine, poslanika iz srpske zajednice koji priznaje Republiku Kosovo i Kosovo oslovljava sa Republikom Kosovo, a ne ostali poslanici koji Kosovo nazivaju pežorativno i uvredljivo Kosovo i Metohija' - rekao je Kurtijev Baša i time potvrdio ko štiti interese srpskog naroda, a ko igra kako Kurti svira!

