Politika

DESETAK ZGUBIDANA MALTRETIRA CEO NOVI SAD: Od mrtvih ljudi prave politički biznis (VIDEO)

В.Н.

29. 08. 2025. u 12:59

TUŽNA scena sa današnje blokade raskrsnice u Novom Sadu odslikava realnost zgubidana.

ДЕСЕТАК ЗГУБИДАНА МАЛТРЕТИРА ЦЕО НОВИ САД: Од мртвих људи праве политички бизнис (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Njih desetak blokiralo je danas raskrsnicu u ovom gradu da bi odali "počast" 16 minuta ćutanja žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra prošle godine.

Ovaj paganski običaj, koji ne postoji u srpskoj kulturi, paralisao je grad na kratak period i nastavlja se u prethodnih 10 meseci.

Od navodnog traženja pravde za žrtve nesreće, blokaderi zgubidani došli su do otvoreno političkog zahteva za izborima, za koji spremaju listu, ali istu ne žele da otkriju, kako bi ostali "bez lica" i mogli nesmetano da nastave da sprovode nasilje nad policijom, spaljuju lokale i maltretiraju običan narod.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?