DESETAK ZGUBIDANA MALTRETIRA CEO NOVI SAD: Od mrtvih ljudi prave politički biznis (VIDEO)

TUŽNA scena sa današnje blokade raskrsnice u Novom Sadu odslikava realnost zgubidana.

Foto: Printskrin

Njih desetak blokiralo je danas raskrsnicu u ovom gradu da bi odali "počast" 16 minuta ćutanja žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra prošle godine.

Ovaj paganski običaj, koji ne postoji u srpskoj kulturi, paralisao je grad na kratak period i nastavlja se u prethodnih 10 meseci.

Od navodnog traženja pravde za žrtve nesreće, blokaderi zgubidani došli su do otvoreno političkog zahteva za izborima, za koji spremaju listu, ali istu ne žele da otkriju, kako bi ostali "bez lica" i mogli nesmetano da nastave da sprovode nasilje nad policijom, spaljuju lokale i maltretiraju običan narod.