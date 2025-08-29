"SRBIJA ĆE ZA NJU UVEK BITI DRUGI DOM" Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadorku Libanske Republike Nadu Al Akl (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadorku Libanske Republike Nadu Al Akl.

- Iskrena zahvalnost ambasadorki Libanske Republike Nadi Al Akl na svemu što je tokom svog mandata učinila za unapređenje i jačanje prijateljskih odnosa naše dve zemlje.

Posebno cenimo dosledan stav Libana u pogledu poštovanja teritorijalnog integriteta Republike Srbije i nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Takva podrška, utemeljena na principima međunarodnog prava i međusobnog uvažavanja, ima duboko značenje za naš narod i državu.

Svojim radom, predanošću i ličnim integritetom, ambasadorka Al Akl ostavila je trag dostojan poštovanja u diplomatskoj zajednici Srbije. Bila je ne samo dostojanstveni predstavnik svoje zemlje, već i iskreni prijatelj Srbije, razumela je duh našeg naroda, poštovala našu istoriju i snažno verovala u dijalog i saradnju.

Srbija će za nju uvek biti drugi dom i njeno ime ostaje zapisano u knjizi iskrenih prijatelja naše zemlje. - poručio je Vučić.