VUČIĆ O SITUACIJI NA KIM I U REPUBLICI SRPSKOJ: "Garantujem narodu da ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom večerašnjeg gostovanja na TV Pink govorio je o situaciji u Republici Srpskoj
- Veoma je opasna izjava predsednice izborne komisije. Neki se ljudi mnogo igraju, nerazumevajući da nije trenutak da koriste tuđu silu da bi ostvarivali svoje političke interese. Mnogo problema ćemo imati, kao što vidite, i sa izborima na Kosovu i Metohiji, jer Kurti pokušava da spreči Srpsku listu da se kandiduje, pokušava i da izabere Rašića za potpredsednika Skupštine, iako mu je obaveza da izabere Simića koji je predložio Srpsku listu, ali kako bih vam rekao, to je nešto što ćemo morati da pregrmimo i da preživimo i da sačuvamo mir i stabilnost, a neće biti ni malo jednostavno, ni malo lako. Za mir i stabilnost su potrebna dvoje, ali ću, jedino što mogu ljudima garantovati to je da ćemo mi dati sve od sebe da to očuvamo. - Istakao je Vučić
Preporučujemo
"OTPOR PROTIV NEMIRA SE ŠIRI" Vučić o skupovima građana protiv blokada
28. 08. 2025. u 22:30
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
