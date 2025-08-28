Politika

VUČIĆ O SITUACIJI NA KIM I U REPUBLICI SRPSKOJ: "Garantujem narodu da ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost"

D.K.

28. 08. 2025. u 22:43

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom večerašnjeg gostovanja na TV Pink govorio je o situaciji u Republici Srpskoj

Foto: TV Pink Printksrin

- Veoma je opasna izjava predsednice izborne komisije. Neki se ljudi mnogo igraju, nerazumevajući da nije trenutak da koriste tuđu silu da bi ostvarivali svoje političke interese. Mnogo problema ćemo imati, kao što vidite, i sa izborima na Kosovu i Metohiji, jer Kurti pokušava da spreči Srpsku listu da se kandiduje, pokušava i da izabere Rašića za potpredsednika Skupštine, iako mu je obaveza da izabere Simića koji je predložio Srpsku listu, ali kako bih vam rekao, to je nešto što ćemo morati da pregrmimo i da preživimo i da sačuvamo mir i stabilnost, a neće biti ni malo jednostavno, ni malo lako. Za mir i stabilnost su potrebna dvoje, ali ću, jedino što mogu ljudima garantovati to je da ćemo mi dati sve od sebe da to očuvamo. - Istakao je Vučić

