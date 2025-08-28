PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je TV Pink.

Foto: TV Pink Printksrin

Vučić kaže da ima mnogo važnih vesti "koje život znače".

- Stvari se smiruju u Srbiji i ljudi počinju da razumeju da moramo da razgovaramo i da stvari rešavamo mirnim putem. Sve manji brj ljudi im se okuplja i želi to da vidi. Ljudi su izgubili nadu da to može da donese neke promene na bolje jer se posle nekog vremena suoče sa realnošću. Naše je da ponudimo dijalog, čak i nasilnicima, bolje je da razgovarate sa njima nego da stvari rešavate na drugačiji način - kazao je Vučić.

Izrazio je svoju brigu za policajce.

- Oni stoje, po nečijem pozivu, da bi sačuvale nečiju imovinu, živote ljudi, a bivaju napadnuti na najgori mogući način - kazao je on.

Ističe da su to uglavnom mladi ,sredovečni ljudi koji čuvaju poredak i red.

- Pozdravljam njih i njihove porodice. Ne brinite. Biće u redu sve i u Novom Sadu. Svuda imaju večeras manji broj ljudi. Blokaderi nisu razumeli da je politika nešto drugo od matematike i godišnjih odmora. Ljudi polako shvataju suštinu. bez obzira na to koliko je teško razgovarati sa ljudima koji su hteli neke od nas da spale i ubiju, moramo da pružimo ruku - kazao je on.

Kaže da je običan čovek, ne više od toga.

- Imam emocije i to kroz šta sam prošao poslednjih devet meseci, moja deca to malo kao za deset života prođe. I postao sam, nažalost, u tom nekom ličnom odnosu manje tolerantan i sebi sam zamerio. Kod Željka sam bio na rođendanu. On to slavi kao da je mnogo važan i veliki dan, što valja tako. Stari ljudi ne bi trebalo da rade. Sada će se naljutiti pošto mu je to valjda najteža godina. A on je od mene četiri godine stariji, to znate. Nije on mlađi, on izgleda mlađe, deset godina. Stariji, bio sam na rođendanu kod njega i onda sam uveo, video sam da mu je jedan od gostiju bio direktor Nove S. Sačekao sam kao pristojan čovek desetak minuta i znajući da ti ljudi svakoga dana vode kampanju, da smo ubice, kako treba da se obračunaju i sa mojom decom i sa svim drugim. Ja sam napustio taj skup posle desetak minuta. Onda sam shvatio da to prosto nije fer prema domaćinu i kao predsednik Srbije - rekao je on.

Ostaje njegova ponuda za dijalog i TV debatu.

- Uglavnom smo se suočavali sa ljudima bez lica koji su se skrivali iza mase - naveo je on.

Kaže da, kada bi ljudi čuli da su to general Živković, ili Zdenko Tomanović ili rektor Đokić, onda bi rekli da se nisu za to borili i da takve neće.

- To su uglavnom otpatci iz vlasti, lošiji ili najgori iz vlasti koji nisu mogli da dobiju veću prođu unutar režima, a onda su uz stranu podršku želeli da sve to ruše - kaže Vučić.

Foto: TV Pink Printksrin

Kaže da je 2012. BDP ukupan bio 35 milijardi godišnje, a "2027. ćemo da završimo sa 102 milijarde". Kaže da je stopa nezaposlenosti 2012. bila 25,9%, a da je danas 8,5%.

Kaže da su istu priču pokušali da prodaju mladi ljudi bez lica - OTPOR.

- Nisu oni vladali suštinski, već su rekli da će vladati eksperti - kazao je Vučić i podsetio na grupu G17+.

- Tako su ekspertski vodili zemlju da nam je zemlja bila uništena i sad nam nude isti model. Ne želi narod da se vaća u prošlost, u vreme onih koji bi sada opet da dođu na vlast - naveo je on.

Misli da su to ljudi shvatili, da su to ljudi na izuzetno dobar način razumeli i zato je otpor prema tome sve veći i sve snažniji.

- Nemojte da smetnete s uma. Mi smo se ponekad našli u čudu. Kada ta poplava krene i kada izbaci sve na površinu, kada mulj izbaci na površinu talog, društveni talog, bukvalno, teško je tome se suprotstaviti u tom trenutku. Ljudi su pod pritiskom. Čak i dobri, normalni ljudi koji ne bi reagovali ni na koji način, oni počnu da reaguju. I žele da pripadaju tom delu da ne bi bili socijalno odbačeni. Naravno, najhrabriji ostaju jer oni to prepoznaju i suprotstavljaju se. Kako smo došli do toga? Da se plasiramo? Delimično, nikada nemojte da potcenjujete jednu stvar. Delimično i našom krivicom nismo razumeli da ne možete da vladate, da ne pokazujete dovoljno brige za građane svakog dana. Tu polazim i od sebe. Ja sam neretko suviše pažnje poklanjao spoljnoj politici i susretao se sa svetskim liderima, svetskim državnicima. Manje sam, sećam se, nekada išao po sedam dana u Niš, u druge krajeve Srbije. Sada ću to ponovo da vratim. Ljudi posle izvesnog vremena kažu "dosta mi je toga i da je najbolji na svetu". Ljudi kažu: Ok, Vučić je snažan, ali mi želimo nekoga ko je jednako snažan da može uvek da ga izaziva". I onda to ode u jedan iracionalan deo. Dođemo do toga da našu najbolju decu proglasimo za "ćacije" - navodi Vučić.

Najmonstruoznija je laž o "preminulom dečaku u Valjevu", ističe Vučić.

- To su rekli večeri kada je trebalo, po njihovom mišljenju, da izbije građanski rat u Srbiji zato što su branili samo jednu vrednost - njihov novac. Kada su pričali o korupciji, pričali su samo o sebi. Korupcija je polazna tačka u njihovim životima. - kazao je on.

Novinarka Gordana Uzelac potom je istakla da se na društvenoj platformi X pojavio skandalozan tvit urednika Šolakovih medija u kome ističe da bi rušenje United medija bilo ravno padu četiri nadstrešnice, taj nivo korupcije.

- Sve neumesno što je rekao govori o nepoštovanju žrtava, ali to nije za nas neka velika novost. Koriste paganske običaje da po 16 minuta zauzimaju puteve - naveo je on.

Kaže da je Šolak prodao za milijardu i šesto miliona evra Total TV, SBB i da je to "uglavnom na pljački zarađen novac".

- Nije on to zaradio svojim znanjima, već korumpiranjem ljudi u Telekomu Srbije svojevremeno, tamo 2000. i neke godine, kada je krenuo da protizakonito postavlja kablove koristeći Telekom i državnu mrežu, tako je podizao i tako postizao. Eto, on je pošten, a ja sam lopov i kriminalac koji nisam dobio ni evro od toga? - pitao je Vučić.

Kaže da su te sve pare strpali u svoje džepove i da su se sada posvađali oko para.

oni kažu da sam ja uticao na nešto, čuo sam ili video sam nekim. Pa da, ja sam se video u Davosu dva puta i svaki put javno i slikao i objavio to i govorio o tom. Sa ovim Nikosom, koji je bio neki šef tog BC Partnersa, jer to je moj posao, moja obaveza, ne zbog medija i zbog investicije u Srbiju kako su najavljivali.

- Ja sam govorio mnogo teže stvari o njemu. I javno, i na svakom susretu. Ja sam prvi put kada sam sreo tog gospodina Nikosa, mu u lice rekao da mislim da je Dragan Šolak, njegov partner, međunarodni kriminalac, perač para, kriminalac bez premca, da je veoma, veoma loš čovek, iskoristio sam težu reč. Dakle, da ne bih krio. Ne morate da pitate za sitnice da li tamo neko da bude Sloba Georgijević ili da bude Aleksandra Subotić ili da bude Igor Božić. Baš me briga. Sve najgore mislimo svima. I nikada se u to nisam mešao. Ali da im bude jasno i da vama bude jasno. Od početka sam govorio sve ono u što se sad uverio svako od tih ljudi koji su sa tim čovekom radili. Ne postoji ni jedan čovek koji je sa tim čovekom radio, a da ima nešto lepo da kaže. A sa mnom svi koji su počeli da rade, rade i danas. Niko nije otišao. Dakle, i 10, i 12, neki i 17, a neki, Boga mi, i 30 godina. Samo da to ima to u vidu. I neki koji odu, pa se posle izvesnog vremena vrate i žele da se vrate. Od Zorane Mihajlović do mnogih drugih. Dakle, samo to hoću da vam kažem. Ja sam, dakle, najgore stvari tim ljudima predočavao od početka. Svaki put kad bih video, ali ja njega vidim jednom godišnje.

Ističe da najveći skandal će da izbije o prisluškivanju i što su neki tražili da se upada u neke prostorje sa danom zakašnjenja i šta je sve trebalo da se skloni...

Kaže da bi ugasili N1 i NovuS da su to želeli, ali da nikada nije hteo to da uradi jer bi sebe smatrao nesposobnim kada ne bi mogao da pobedi njihove laži, te podsetio na to kako je DOS ukinuo BK TV.

- Da sam želeo da ih ugasim, to bi se desilo. Sećate li se strašnih laži o zvučnom topu kada su shvatili da im je propao 15. mart? I baš ih je bilo briga, obmanjivali su javnost. Nikada se nisu izvinili ni za laži o povređenom dečaku. Hteli su da zapodenu krvavi pir u Srbiji i umalo da platimo cenu. Građani Srbije su bili dovoljno zreli i ozbiljni i nisu tako nešto dozvolili. To je ključna i važna poruka, njima želim uspeh u radu.