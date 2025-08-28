POKRET SOCIJALISTA: Duh nasilja je pušten iz boce, a jedino bezuslovno sprovođenje zakona može vratiti mir

POKRET socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin reagovao je na selektivnu primenu zakona od strane pravosudnih organa.

Foto D. Milovanović

- Petorica mladića iz Bačke Palanke uhapšena su jer su Novosađanki zapalili automobil. Da im je advokat savetovao da u tužilaštvu izjave kako su automobil zapalili zato što je vlasnica simpatizer Pokreta socijalista, a da su pre toga zapalili prostorije Pokreta socijalista, bili bi odmah pušteni, a tužilaštvo bi ih teretilo samo za oštećenje tuđe stvari. Duh nasilja je pušten iz boce, a jedino bezuslovno sprovođenje zakona može vratiti mir. Srbi, šta vam nije jasno? - poručili su iz Pokreta socijalista.