Politika

BLOKADERI U NOVOM SADU PRETE DA ĆE LINČOVATI DECU POLICAJCA: "Znaćemo vam žene i decu, videćete kako će da prođu" (VIDEO)

V.N.

27. 08. 2025. u 23:01

BLOKADERI su večeras u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta napali policiju, otimali im štitove, bacali na njih topovske udare i gađali ih flašama, ali tu se nisu zaustavili.

Foto: Printksrin

Oni su i pripadnicima policije direktno zapretili da će im linčovati decu uz povike "Znaćemo gde živite".

- Znaćemo gde stanujete. Znaćemo vam žene i decu i šta ćete onda? Znaju vaše komšije ko se. Ostaćete u našim zgradama, tvoja deca će ići sa našom u školu, pa ćemo da vidimo kako će oni da prođu - zapretili su blokaderi policiji.

Pogledajte snimak:

Tagovi
