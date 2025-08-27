SINIŠA MALI NA TV PRVA: Prosečna zarada u Srbiji biće preko 1.000 evra, idemo i sa povećanjem penzija
MINISTAR finansija Siniša Mali govorio je za TV Prva o novim ekonomskim merama države.
Kaže da idemo sa ograničenjem trgovinskih marži.
- Te mere treba za rezultat da imaju snižžavanje cena za nekih 20.000 proizvoda podeljeno u 23 kategorije - naveo je on.
Kaže da je jutros kupio po jedan proizvod ih te 23 grupe.
- To ću isto da uradim prvog septembra nakon uredbe koju donosimo sutra i da vidimo koliki je to efekat. Svaki dinar je važan. U ovom trenutku pregovaramo o povećanju minimalne zarade od 1. januara sledeće godine. Plate su nam nikada više. Prosečna zarada u Srbiji biće preko 1.000 evra, idemo i sa povećanjem penzija - kazao je on.
Kaže da je to pokazatelj odgovorne ekonomske politike i da se vodi računa o tome šta je za narod važno.
Podseća da je 2011. godine minimalna zarada bila 15.700 dinara, a sada je 450 evra.
- Kada uporedite tu situaciju u Srbiji pre samo 12,13 godina... Ne ponovilo se - kazao je on.
Ukazao je i na razvoj infrastrukture.
- Podižemo kvalitet života građana Srbije i njihov životni standard - navodi on.
Podseća i da smo dobili kreditni investicioni rejting.
- To smo prvi put uradili u istoriji. Krenuli smo da pobeđujemo u onome što nikada do sada nismo, a to je ekonomija - izjavio je Mali.
Priznaje da nije sve idealno, ali tvrdi da država odmah reaguje kao sa ograničenjem trgovinskih marži.
- Idemo sa jeftinijim ogrevom, pogotovo za one najsiromašnije. Idemo sa pogodnostima kad je isplata računa za struju u pitanju... Ako razmišljate i radite u korist građana Srbije, kao što radite, onda polako te kockice slažete. Kada vidite da nešto ne funkcioniše, onda smo odmah reagovali, izašli sa konkretnim merama i to će biti veoma velika korist za svakog građanina Srbije - kazao je on.
Podsetio je na jeftine stambene kredite za mlade.
- Videli smo da je mladima najveći problem da zasnuju svoju porodicu upravo kupovina te prve nekretnine. Sada imate 1% učešće - naveo je on.
Ističe da država pokazuje brigu za običnog čoveka.
- Time se bavimo uprkos drugoj strani koja blokadama i nasiljem pokušava da zaustavi Srbiju - ističe Mali.
Ističe da je Muzej vazduhoplovstva dugo bio zatvoren.
- Izgledaće fenomenalno! Izgledaće svetski! To ćemo završiti do Ekspa. Inače, gradimo novi Prirodnjački muzej, Muzej "Nikola Tesla", sve radimo... - kaže Mali.
Kad su u pitanju radovi na Ekspu, kaže da nije jednostavno, kratki su rokovi, ali da "guraju".
- Bićemo spremni da se u maju 2027. godine predstavimo celom svetu na pravi način. Očekujemo nekoliko miliona posetilaca. Bangladeš je juče potvrdio učešće. To je 120. zemlja - izjavio je on.
Zaključio je da je Srbija kosmopolitska zemlja koja se razvija i raste.
