KADA N1 "ZABORAVLJA" Piper: "Ispustili sitnicu" da je advokat Ivanović i poslanik kod Mikija
TVITERAŠ Uroš Piper osvrnuo se na još jedno skrivanje istine na N1.
On je povodom predaje tužbe Nikoline Sinđelić njenog opounomoćenika zaboravio da predstavi i kao narodnog poslanika:
-Novinari N1 Igora Božića su samo zaboravili da nam kažu jednu sitnicu - to da je "advokat Ivanović" u stvari poslanik Ivanović.
NPS-a Mikijevog.
Igore Božiću, napusti novinarstvo. Samostalno, danas.
Ionako će ti Branka Lazić uskoro biti šef, pa biraj ili sad ili tad momčino!
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)