KADA N1 "ZABORAVLJA" Piper: "Ispustili sitnicu" da je advokat Ivanović i poslanik kod Mikija

В. Н.

26. 08. 2025. u 20:32

TVITERAŠ Uroš Piper osvrnuo se na još jedno skrivanje istine na N1.

Foto: Novosti

On je povodom predaje tužbe Nikoline Sinđelić njenog opounomoćenika zaboravio da predstavi i kao narodnog poslanika:

-Novinari N1 Igora Božića su samo zaboravili da nam kažu jednu sitnicu - to da je "advokat Ivanović" u stvari poslanik Ivanović.

NPS-a Mikijevog.

Igore Božiću, napusti novinarstvo. Samostalno, danas. 

Ionako će ti Branka Lazić uskoro biti šef, pa biraj ili sad ili tad momčino!

Foto printskrin Iks@UkiPiper74

