FAŠIZAM NA DELU: Blokaderi napali porodicu Vladimira Balaća - uništili im kuću (FOTO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić postavila je na društvenoj mreži Iks fotografije kuće studenta Vladimira Balaća koju su demolirali blokaderi, te otkrila koji su razlozi za ovaj vandalski čin.

Foto: Printskrin

- Fašizam na delu. Ovo su natpisi koji su danas osvanuli na kući bake Vladimira Balaća. Vladimir Balać je jedan od najboljih studenata Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu. Njegova porodica je kontinuirano meta napada blokadera samo iz dva razloga: prvi – zato što Vladimir želi da studira i ne plaši se da to imenom i prezimenom kaže, i drugi – zato što je njegova porodica iz Bosanskog Grahova. Njima su kuće u Grahovu spaljene 1995. godine, a doživeli su da ih danas neki blokaderi teraju iz Novog Sada, iz Srbije. I to vam je lepša, bolja i pravdenija Srbija? Podrška Vladi Balaću i njegovoj porodici. Večna sramota za zboraše koji prvi put, posle 80 godina, u Srbiji obeležavaju kuće po ugledu na ono što su ljotićevski zborovi radili u vreme nacističke okupacije. Srbija je slobodarska zemlja. Uvek bila, uvek će i ostati - napisala je Brnabić na Tviteru.

