DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA ZAJEDNO SA PROFESORIMA IZBACIO BLOKADERE IZ ZGRADE: Profesori utvrđuju u kakvom je stanju zgrada nakon opsade
PRVI dramatičan obrt dogodio se jutros na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dekan Milvoj Alanović, zajedno sa dvadesetak profesora, ušao je u zgradu fakulteta i — promenio bravu.
Studenti koji su učestvovali u blokadi jutros su napustili zgradu fakulteta, čime je unutrašnja blokada faktički okončana.
Profesori koji su zajedno ušli u prostorije, trenutno obilaze učionice kako bi procenili u kakvom su stanju nakon višemesečne obustave nastave. Prema nezvaničnim informacijama, poslednja tri studenta napustila su zgradu u jutarnjim satima. Ispred fakulteta se i dalje nalazi oko 25 studenata, ali situacija za sada protiče mirno.
Nakon što su studenti jutros napustili zgradu Filozofskog fakulteta, u prostorijama je zatečeno mnogo nereda, prljavštine i oštećenja. Simbolika koju su blokaderi koristili, uključujući izradu maketa sanduka, ostavlja morbidan, sektaški utisak i duboko neprimeren akademskom prostoru.
Unutar fakulteta u tom trenutku nalazilo se desetak studenta blokadera.
Podsećamo, blokada traje već mesecima, a situacija je iz dana u dan sve bizarnija. Juče je unutar zgrade fakulteta snimljena — lisica, dok su se neki blokaderi žalili i na vaške!
Alanovićev potez mnogi vide kao konačno rešavanje krize koja je paralisala nastavu.
Podsećamo, prvi fakultet u blokadi u Novom Sadu je bio upravo Filozofski, a blokirali su ga teroristi iz STAV-a, Mile Pajić, kad je i nametnut hrvatski priručnik za organizaciju plenuma „Blokadna kuharica“! Njena ekipa je dakle jedan od pokretača ove obojene revolucije, u sprezi sa stranim obaveštajnim službama.
(NSuživo)
