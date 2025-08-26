Politika

SEPARATISTA JEŠIĆ NE ODUSTAJE: Došao da blokira rad Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (FOTO)

В.Н.

26. 08. 2025. u 09:03

IDEOLOG blokadera Goran Ješić i bivši član DS, Goran Ješić ponovo hoće da blokira rat državnih institucija.

Foto: Novosti

Separatista Ješić, čovek koji je hapšen zbog napada na policiju, došao je da sprečava normalno funkcionisanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Foto: Novosti

 

Podsetimo, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.

Pored pacova, na ovom fakultetu mogu se videti i lisice.

To su ti pristojni, pametni i čisti studenti. Tako bi nam sutra Srbija izgledala da se oni nešto pitaju.

