SEPARATISTA JEŠIĆ NE ODUSTAJE: Došao da blokira rad Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (FOTO)

IDEOLOG blokadera Goran Ješić i bivši član DS, Goran Ješić ponovo hoće da blokira rat državnih institucija.

Foto: Novosti

Separatista Ješić, čovek koji je hapšen zbog napada na policiju, došao je da sprečava normalno funkcionisanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Foto: Novosti

Podsetimo, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.

Pored pacova, na ovom fakultetu mogu se videti i lisice.

To su ti pristojni, pametni i čisti studenti. Tako bi nam sutra Srbija izgledala da se oni nešto pitaju.