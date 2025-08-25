SRAMOTA! Dežurna narikača prozapadnih medija, Ivan Ninić, ispumpao milione iz budžeta Srbije! (FOTO)

"DRŽ TE LOPOVA“ - stara povika kojom se pažnja usmerava na druge, da bi se nesmetano radilo upravo ono za šta se drugi optužuje.

Foto: Jutjub printskrin

Upravo tim mehanizmom već godinama živi i radi advokat Ivan Ninić, javno nastupa kao navodni borac protiv korupcije, „dežurna narikača“ prozapadnih medija N1 i Nova S, dok je u isto vreme sam patentirao način ispumpavanja novca poreskih obveznika iz budžeta Republike Srbije. I reč je milionima....

Patent: tužbe kao posao

Šema je jednostavna, ali u svojoj upornosti gotovo genijalno osmišljena. Ivan Ninić i njegova NVO „Centar za vladavinu prava“ godinama su uigrali rutinu. Na hiljade zahteva za informacije od javnog značaja šalju državnim organima, javnim preduzećima i ustanovama. To nisu pažljivo odabrani predmeti od istinskog interesa javnosti, već lavina formalnih podnesaka, često bez suštinske vrednosti, ali s jednim vrlo jasnim ciljem. Kada ustanove ne odgovore u zakonom predviđenom roku, što se u birokratskom sistemu često dešava, usledi žalba Povereniku, a zatim i tužba.

U tim postupcima, ishod je skoro unapred poznat, sudovi, pozivajući se na proceduru, dosuđuju troškove. Ti troškovi, naizgled simbolični pojedinačno, u masi predmeta prerastaju u milionske sume koje državna kasa redovno isplaćuje. Tako je stvoren pravi parabiznis, fabrika zahteva, žalbi i tužbi čiji jedini proizvod nije istina, transparentnost ili javni interes, već sistematsko izvlačenje novca.

Bilans stanja sve govori

Dok se u medijima predstavlja kao obični aktivista, zvanični finansijski izveštaji pokazuju drugačiju sliku. Bilans stanja Centra za vladavinu prava na dan 31.12.2024. godine beleži:

Ukupnu aktivu od 38,65 miliona dinara - sve u gotovini, bez ikakve imovine.

Porast sredstava: sa 33,57 miliona (2022), na 37,46 miliona (2023), pa na 38,65 miliona (2024).

Neraspoređeni višak prihoda: 140.000 dinara.

Kratkoročne obaveze: 1,4 miliona dinara.

Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja (odloženi prihodi/donacije): čak 38,66 miliona dinara.

Drugim rečima, Ninićev NVO na računu ima čitavo bogatstvo. I to ne u simboličnim iznosima, već u milionima.

Hiljade zahteva – milioni u kešu

Kada se sve sabere, iza svakog od tih postupaka stoji konkretna presuda ili rešenje koje država plaća. Troškovi postupka, advokatske nagrade, takse, sve završava u računima Ninićeve avokatske kancelarije i njegove organizacije. Taj iznos se meri milionima, što jasno potvrđuje i bilans.

Tako nešto se ne bi moglo nazvati ni „pogrešnim tumačenjem zakona“, već sistemskom zloupotrebom jednog prava. Ninić je od transparentnosti napravio mašinu za zaradu, država plaća, a on naplaćuje.

Javni nastup kao „kišobran“

I dok pare sigurno sleću na račun, Ninić je u javnosti godinama nastupao kao nepokolebljivi moralni arbitar. Gostuje u studijima, piše saopštenja, proziva funkcionere, sudije i tužioce. Najnoviji primer je i tekst na portalu Nova S u kojem navodno „razotkriva“ afere sa milionima i kriptovalutama. To je upravo onaj obrazac „drž’te lopova“: optužuj druge za ono što si sam usavršio.

Time gradi i sopstveni „kišobran“, ako bi ga neko pozvao na odgovornost, već ima izgrađen imidž kritičara vlasti i „borca protiv korupcije“. A u pozadini ostaje jedina prava računica - milioni u kešu, ispumpani iz budžeta.

Ninić nije tek „dežurna narikača“ prozapadnih medija. On je čovek koji je pravo na pristup informacijama pretvorio u parabiznis, sistematski usavršen mehanizam ispumpavanja novca iz budžeta. Dok u javnosti glumi uzbunjivača i čuvara morala, u knjigama poslovanja stoji jedino, novac, i to u milionima.