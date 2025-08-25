Politika

SRAMOTA! Dežurna narikača prozapadnih medija, Ivan Ninić, ispumpao milione iz budžeta Srbije! (FOTO)

В.Н.

25. 08. 2025. u 14:12

"DRŽ TE LOPOVA“ - stara povika kojom se pažnja usmerava na druge, da bi se nesmetano radilo upravo ono za šta se drugi optužuje.

СРАМОТА! Дежурна нарикача прозападних медија, Иван Нинић, испумпао милионе из буџета Србије! (ФОТО)

Foto: Jutjub printskrin

Upravo tim mehanizmom već godinama živi i radi advokat Ivan Ninić, javno nastupa kao navodni borac protiv korupcije, „dežurna narikača“ prozapadnih medija N1 i Nova S, dok je u isto vreme sam patentirao način ispumpavanja novca poreskih obveznika iz budžeta Republike Srbije. I reč je milionima....

Patent: tužbe kao posao

Šema je jednostavna, ali u svojoj upornosti gotovo genijalno osmišljena. Ivan Ninić i njegova NVO „Centar za vladavinu prava“ godinama su uigrali rutinu.  Na hiljade zahteva za informacije od javnog značaja šalju državnim organima, javnim preduzećima i ustanovama. To nisu pažljivo odabrani predmeti od istinskog interesa javnosti, već lavina formalnih podnesaka, često bez suštinske vrednosti, ali s jednim vrlo jasnim ciljem. Kada ustanove ne odgovore u zakonom predviđenom roku, što se u birokratskom sistemu često dešava, usledi žalba Povereniku, a zatim i tužba.

U tim postupcima, ishod je skoro unapred poznat, sudovi, pozivajući se na proceduru, dosuđuju troškove. Ti troškovi, naizgled simbolični pojedinačno, u masi predmeta prerastaju u milionske sume koje državna kasa redovno isplaćuje. Tako je stvoren pravi parabiznis, fabrika zahteva, žalbi i tužbi čiji jedini proizvod nije istina, transparentnost ili javni interes, već sistematsko izvlačenje novca.

Bilans stanja sve govori

Dok se u medijima predstavlja kao obični aktivista, zvanični finansijski izveštaji pokazuju drugačiju sliku. Bilans stanja Centra za vladavinu prava na dan 31.12.2024. godine beleži:

Ukupnu aktivu od 38,65 miliona dinara - sve u gotovini, bez ikakve imovine.

Porast sredstava: sa 33,57 miliona (2022), na 37,46 miliona (2023), pa na 38,65 miliona (2024).

Neraspoređeni višak prihoda: 140.000 dinara.

Kratkoročne obaveze: 1,4 miliona dinara.

Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja (odloženi prihodi/donacije): čak 38,66 miliona dinara.

Drugim rečima, Ninićev NVO na računu ima čitavo bogatstvo. I to ne u simboličnim iznosima, već u milionima.

Hiljade zahteva – milioni u kešu

Kada se sve sabere, iza svakog od tih postupaka stoji konkretna presuda ili rešenje koje država plaća. Troškovi postupka, advokatske nagrade, takse,  sve završava u računima Ninićeve avokatske kancelarije i njegove organizacije. Taj iznos se meri milionima, što jasno potvrđuje i bilans.

Tako nešto se ne bi moglo nazvati ni „pogrešnim tumačenjem zakona“, već sistemskom zloupotrebom jednog prava. Ninić je od transparentnosti napravio mašinu za zaradu, država plaća, a on naplaćuje.

Javni nastup kao „kišobran“

I dok pare sigurno sleću na račun, Ninić je u javnosti godinama nastupao kao nepokolebljivi moralni arbitar. Gostuje u studijima, piše saopštenja, proziva funkcionere, sudije i tužioce. Najnoviji primer je i tekst na portalu Nova S u kojem navodno „razotkriva“ afere sa milionima i kriptovalutama. To je upravo onaj obrazac „drž’te lopova“: optužuj druge za ono što si sam usavršio.

Time gradi i sopstveni „kišobran“,  ako bi ga neko pozvao na odgovornost, već ima izgrađen imidž kritičara vlasti i „borca protiv korupcije“. A u pozadini ostaje jedina prava računica - milioni u kešu, ispumpani iz budžeta.

Ninić nije tek „dežurna narikača“ prozapadnih medija. On je čovek koji je pravo na pristup informacijama pretvorio u parabiznis, sistematski usavršen mehanizam ispumpavanja novca iz budžeta. Dok u javnosti glumi uzbunjivača i čuvara morala, u knjigama poslovanja stoji jedino, novac, i to u milionima.

Foto: Фото: Новости

