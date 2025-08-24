Politika

"KO HOĆE DA MENJA SRBIJU, PRVO DA PROMENI SEBE" Bivši starešina knjaževačke crkve izneo jasan stav protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 21:10

PROTOJEREJ Siniša Đorđević, bivši starešina Crkve Svetog Đorđa u Knjaževcu jasno je potvrdio da je protiv blokada u Srbiji.

КО ХОЋЕ ДА МЕЊА СРБИЈУ, ПРВО ДА ПРОМЕНИ СЕБЕ Бивши старешина књажевачке цркве изнео јасан став против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Onaj ko hoće da menja Srbiju prvo da počnemo da menjamo sebe, od lošeg čoveka da napravimo boljeg. Onaj ko napravi boljeg čoveka u sebi napraviće bolju Srbiju - poručio je Protojerej Đorđević.

