"KO HOĆE DA MENJA SRBIJU, PRVO DA PROMENI SEBE" Bivši starešina knjaževačke crkve izneo jasan stav protiv blokada (VIDEO)
PROTOJEREJ Siniša Đorđević, bivši starešina Crkve Svetog Đorđa u Knjaževcu jasno je potvrdio da je protiv blokada u Srbiji.
- Onaj ko hoće da menja Srbiju prvo da počnemo da menjamo sebe, od lošeg čoveka da napravimo boljeg. Onaj ko napravi boljeg čoveka u sebi napraviće bolju Srbiju - poručio je Protojerej Đorđević.
