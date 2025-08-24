Politika

DA NAŠA SRBIJA ŽIVI I RADI U MIRU: Poruka građana Bača sa skupa protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 18:00

GRAĐANI Bača jasno su poručili da im je dosta blokada u Srbiji.

Foto: Novosti

- Želimo da naša Srbija živi i radi u miru. Dosta nam je nekih blokada i mitinga, samo mir - poručio je sugrđaanin. 

