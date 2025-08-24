DA NAŠA SRBIJA ŽIVI I RADI U MIRU: Poruka građana Bača sa skupa protiv blokada (VIDEO)
GRAĐANI Bača jasno su poručili da im je dosta blokada u Srbiji.
- Želimo da naša Srbija živi i radi u miru. Dosta nam je nekih blokada i mitinga, samo mir - poručio je sugrđaanin.
