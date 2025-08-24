OKUPACIONI N1 POKUŠAO DA ISPROVOCIRA: Građani Vrbasa jasni u poruci - Mir i ljubav nemaju cenu!
GRAĐANI protiv blokada okupili su se u čak 75 gradova i opština širom Srbije, kako bi propagirali vrednosti poput mira, sloge, zajedništva i na taj način pokazali jedno drugo lice Srbije, a to je Srbija bez nasilja.
Jedan od gradova gde su se građani okupili jeste Vrbas, međutim jedan od okupacionih medija N1 je pokušao građane da isprovocira.
Ono što novinarka N1 očigledno nije očekivala jesu odgovori okupljenih Vrbašana.
Poruke poput širenja ljubavi, apela ka miru i normalnom životu bez blokada i nasilja nisu bili po volji okupacionih medija, koji su išli od čoveka do čoveka sa ciljem da se neko od okupljenih isprovocira, međutim, do tog scenarija nije došlo.
Više je nego očigledno, da su okupacioni mediji poput N1 i Nova S u sve većoj histeriji od kada je Dragan Šolak prodao kompaniju SBB, dok građani svakog dana u uživo prenosima mogu da vide da ovi mediji predstavljaju medijsko krilo militantnih blokadera koji pokušavaju nasilnim prevratom da se dočepaju vlasti u Srbiji.
Podsećamo, direktor policije Dragan Vasiljević u obraćanju za medije je saopštio da su u 71 opštini i gradu održana mirna okupljanja i da je prema proceni policije na tim skupovima učestvovalo 69.776 lica.
(nsuzivo.rs)
Preporučujemo
30. AVGUSTA U 100 MESTA: Građani koji su protiv blokada zakazali naredne skupove
24. 08. 2025. u 12:33
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)