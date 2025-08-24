OKUPACIONI N1 POKUŠAO DA ISPROVOCIRA: Građani Vrbasa jasni u poruci - Mir i ljubav nemaju cenu!

GRAĐANI protiv blokada okupili su se u čak 75 gradova i opština širom Srbije, kako bi propagirali vrednosti poput mira, sloge, zajedništva i na taj način pokazali jedno drugo lice Srbije, a to je Srbija bez nasilja.

Foto: Prinscreen

Jedan od gradova gde su se građani okupili jeste Vrbas, međutim jedan od okupacionih medija N1 je pokušao građane da isprovocira.

Ono što novinarka N1 očigledno nije očekivala jesu odgovori okupljenih Vrbašana.

Poruke poput širenja ljubavi, apela ka miru i normalnom životu bez blokada i nasilja nisu bili po volji okupacionih medija, koji su išli od čoveka do čoveka sa ciljem da se neko od okupljenih isprovocira, međutim, do tog scenarija nije došlo.

Više je nego očigledno, da su okupacioni mediji poput N1 i Nova S u sve većoj histeriji od kada je Dragan Šolak prodao kompaniju SBB, dok građani svakog dana u uživo prenosima mogu da vide da ovi mediji predstavljaju medijsko krilo militantnih blokadera koji pokušavaju nasilnim prevratom da se dočepaju vlasti u Srbiji.

Podsećamo, direktor policije Dragan Vasiljević u obraćanju za medije je saopštio da su u 71 opštini i gradu održana mirna okupljanja i da je prema proceni policije na tim skupovima učestvovalo 69.776 lica.

(nsuzivo.rs)