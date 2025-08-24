Politika

"MI SMO OBIČNI LJUDI, A NE FIGURE U TUĐIM IGRAMA" Poruka građana koji su ustali protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 15:14

GRAĐANI protiv blokada okupili su se juče u čak 72 gradova i opština širom Srbije.

Foto Novosti

Prema procenama, na skupovima širom Srbije bilo je više od 72 hiljade ljudi. 

- Dosta nam je blokada. Dosta ručenja i kočenja života. Mi smo obični ljudi, a ne figure u tuđim igrama. Želimo da radimo, da deca idu u školu, da studenti budu na fakultetima. Želimo slobodu kretanja, sigurnost i normalan život. Promene su potrebne, ali ne preko naših leđa. Država se ne gradi rušenjem već zajedništvom. Ovo je naša kuća. Naša zemlja. Naša budućnost. Vratite mi moju Srbiju - poručuju građani protiv blokada. 

U priloženom videu pogledajte kako su jučerašnji skupovi širom Srbije izgledali:

Uskoro opširnije

