30. AVGUSTA U 100 MESTA: Građani koji su protiv blokada zakazali naredne skupove

GRAĐANI protiv blokada najavili su nove skupove za 30. avgust, ovog puta u 100 mesta.

To je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja javnosti rekavši da je za tada MUP-u prijavljen skup tih građana. Govoreći o napadima na direktora policije Vasiljevića, Vučić kaže da su njegovi politički protivnici sve mogli da izbroje.

- Mogli su da izbroje koliko je ljudi bilo na ulicama juče protiv blokada. U Zrenjaninu i Kruševcu preko 3000, Šid više od 800. Obrenovac 3400. Trgovište 1350. Maleno Trgovište celo izašlo na ulice. Mi smo izračunali 73.000. BIA 72000 bez Kosovske Mitrovice. Ja ne znam šta oni računaju, gde računaju. Znate li koliko je njih juče bilo. 1469. Od toga najviše 476 u Obrenovcu gde su došli iz svih drugih mesta - Valjeva, Beograda. Samo sat vremena pre toga je ljudi protiv blokada bilo čak 3000 hiljade, i više. Svako može da pogleda i vidi. Hoće da kažu da policija nešto laže. Uvek snimite iz drona, ne onako kako propagandističke kamere nešto snimaju. Istačkate to, softveri postoje. Ja sam bio iznenađen kada sam to video. Dolaze ljudi obični koji su siti svega toga. Ja sam računao da će biti maksimalno 55 hiljada, prevario sam se o računici - naveo je on.

- Nema tu dovlačenja - u Vojvodini u 43 od 45 opština. Ne možete da dovučete iz susedne opštine, kada se i u njoj organizuje. Nema dovlačenja. Šta će oni svi se sjate u Sremsku Mitrovicu pa kažu - vidi što nas ima. Pa mi 2000 skupimo i bez dovođenja ikog sa strane, To nije sporno, mi čitamo istraživanja. Nije valjda da ste stvarno pomislili da oni vode u istraživanjima. Oni to izmišljaju. Sebe time bodre, njima to služi za podizanje samopouzdanja. Sledeće Srbije se u 100 mesta očekuje preko 100 hiljada ljudi. I pritom se neće ući suštinski u velike gradove. To se tek čeka i polako se podiže. Probudli se neku drugi ljudi koji su siti spaljivanja, rušenja. Ja ih pozivam da ne budu besni, da pokazu poštovanje prema ovim drugim ljudima, da sednemo sa njima da razgovaramo o svemu - rekao je Vučić.