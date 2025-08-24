ZAPAD želi da uvuče Srbiju u NATO, između ostalog i da se oslobodi odgovornosti za bombardovanje 1999. godine, izjavio je za RIA Novosti ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

Foto: Tanjug/Rade Prelić/Profimedia/Ilustracija

-Zapad takođe želi da Srbija konačno zatvori, kako kažu, ovu stranicu (bombardovanje NATO-a). Hajde da sarađujemo sa NATO-om. Kažu da će postepeno moći da se uvuče u NATO, u orbitu NATO-a, i da će Srbija postati članica NATO-a. Njima je to potrebno... To će zatvoriti njihovu odgovornost i krivicu za 1999. godinu i agresiju- ocenio je Bocan-Harčenko.

Istovremeno, srpsko rukovodstvo se pridržava jasnog stava neutralnosti, što takođe izaziva negodovanje na Zapadu, dodao je on.

- Srbija ima veoma jasan stav neutralnosti, zaista stvarne neutralnosti. Ne fiktivne koja trenutno postoji na Zapadu, a iza nje (takve fiktivne neutralnosti) realno stoji najaktivnija saradnja sa NATO-om i podrška NATO-u. Već prilično realna neutralnost i nečlanstvo u NATO-u, nesvrstanost vojnim blokovima, vojnim strukturama, zapisana u zakonima - objasnio je Bocan-Harčenko.

Ambasador je dodao da Zapad želi da umesto predsednika Srbije Aleksandra Vučića postavi slabog političara koga kontroliše Evropska unija.

Diplomata je primetio da mnoge zemlje u regionu imaju formalno nezavisne lidere koji zapravo sprovode volju Brisela. Pri tome se na vlast često dovode ljudi koji su malo poznati u sopstvenoj zemlji.

(Sputnjik)