ZAPAD HOĆE DA SRBIJA ZABORAVI 1999. GODINU Bocan-Harčenko: Srpsko rukovodstvo se pridržava jasnog stava neutralnosti
ZAPAD želi da uvuče Srbiju u NATO, između ostalog i da se oslobodi odgovornosti za bombardovanje 1999. godine, izjavio je za RIA Novosti ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.
-Zapad takođe želi da Srbija konačno zatvori, kako kažu, ovu stranicu (bombardovanje NATO-a). Hajde da sarađujemo sa NATO-om. Kažu da će postepeno moći da se uvuče u NATO, u orbitu NATO-a, i da će Srbija postati članica NATO-a. Njima je to potrebno... To će zatvoriti njihovu odgovornost i krivicu za 1999. godinu i agresiju- ocenio je Bocan-Harčenko.
Istovremeno, srpsko rukovodstvo se pridržava jasnog stava neutralnosti, što takođe izaziva negodovanje na Zapadu, dodao je on.
- Srbija ima veoma jasan stav neutralnosti, zaista stvarne neutralnosti. Ne fiktivne koja trenutno postoji na Zapadu, a iza nje (takve fiktivne neutralnosti) realno stoji najaktivnija saradnja sa NATO-om i podrška NATO-u. Već prilično realna neutralnost i nečlanstvo u NATO-u, nesvrstanost vojnim blokovima, vojnim strukturama, zapisana u zakonima - objasnio je Bocan-Harčenko.
Ambasador je dodao da Zapad želi da umesto predsednika Srbije Aleksandra Vučića postavi slabog političara koga kontroliše Evropska unija.
Diplomata je primetio da mnoge zemlje u regionu imaju formalno nezavisne lidere koji zapravo sprovode volju Brisela. Pri tome se na vlast često dovode ljudi koji su malo poznati u sopstvenoj zemlji.
(Sputnjik)
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
ZASTRAŠUJUĆE: Upecao veoma retku ribu - ogromnu! "Živi fosil" iz doba dinosaurusa (FOTO)
JEDAN od najstarijih "preživelih" iz doba kada su svetom hodali dinosaurusi.
23. 08. 2025. u 20:17
Komentari (0)