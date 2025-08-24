Politika

ZAPAD HOĆE DA SRBIJA ZABORAVI 1999. GODINU Bocan-Harčenko: Srpsko rukovodstvo se pridržava jasnog stava neutralnosti

V.N.

24. 08. 2025. u 09:02

ZAPAD želi da uvuče Srbiju u NATO, između ostalog i da se oslobodi odgovornosti za bombardovanje 1999. godine, izjavio je za RIA Novosti ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

ЗАПАД ХОЋЕ ДА СРБИЈА ЗАБОРАВИ 1999. ГОДИНУ Боцан-Харченко: Српско руководство се придржава јасног става неутралности

Foto: Tanjug/Rade Prelić/Profimedia/Ilustracija

 -Zapad takođe želi da Srbija konačno zatvori, kako kažu, ovu stranicu (bombardovanje NATO-a). Hajde da sarađujemo sa NATO-om. Kažu da će postepeno moći da se uvuče u NATO, u orbitu NATO-a, i da će Srbija postati članica NATO-a. Njima je to potrebno... To će zatvoriti njihovu odgovornost i krivicu za 1999. godinu i agresiju- ocenio je Bocan-Harčenko.

Istovremeno, srpsko rukovodstvo se pridržava jasnog stava neutralnosti, što takođe izaziva negodovanje na Zapadu, dodao je on.

- Srbija ima veoma jasan stav neutralnosti, zaista stvarne neutralnosti. Ne fiktivne koja trenutno postoji na Zapadu, a iza nje (takve fiktivne neutralnosti) realno stoji najaktivnija saradnja sa NATO-om i podrška NATO-u. Već prilično realna neutralnost i nečlanstvo u NATO-u, nesvrstanost vojnim blokovima, vojnim strukturama, zapisana u zakonima - objasnio je Bocan-Harčenko.

Ambasador je dodao da Zapad želi da umesto predsednika Srbije Aleksandra Vučića postavi slabog političara koga kontroliše Evropska unija.

Diplomata je primetio da mnoge zemlje u regionu imaju formalno nezavisne lidere koji zapravo sprovode volju Brisela. Pri tome se na vlast često dovode ljudi koji su malo poznati u sopstvenoj zemlji.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu