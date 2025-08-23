VIŠE OD 70 HILJADA GRAĐANA SRBIJE REKLO "NE" BLOKADAMA: Narod želi normalan život
GRAĐANI koji su protiv blokada danas u 18.30 održavaju novi skup, ovoga puta u čak 75 gradova i opština širom Srbije.
Prema prvim nezvaničnim policijskim podacima, danas se u 75 mesta u Srbiji na skupovima građana protiv blokada, okupilo više od 70 hiljada građana.
(Informer)
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
