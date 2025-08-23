Politika

VIŠE OD 70 HILJADA GRAĐANA SRBIJE REKLO "NE" BLOKADAMA: Narod želi normalan život

В.Н.

23. 08. 2025. u 20:14

GRAĐANI koji su protiv blokada danas u 18.30 održavaju novi skup, ovoga puta u čak 75 gradova i opština širom Srbije.

ВИШЕ ОД 70 ХИЉАДА ГРАЂАНА СРБИЈЕ РЕКЛО НЕ БЛОКАДАМА: Народ жели нормалан живот

Foto Novosti

Prema prvim nezvaničnim policijskim podacima, danas se u 75 mesta u Srbiji na skupovima građana protiv blokada, okupilo više od 70 hiljada građana. 

(Informer)

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

