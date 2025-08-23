PREMIJER MACUT: Podržavam poziv Vučića - Dijalog neophodan radi smirivanja tenzija u društvu

PREDSEDNIK Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut saopštio je danas da podržava poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na otvoren i sveobuhvatan dijalog o svim pitanjima koja su u prethodnom periodu dovela do kompleksnih i nestabilnih društvenih odnosa u našoj zemlji.

- Dijalog je u ovom trenutku neophodan i preko potreban radi smanjenja tenzija u društvu, vraćanja stabilnosti u svakodnevni život, normalnog funkcionisanja institucija naše države i očuvanja ekonomske stabilnosti - istakao je predsednik Vlade Srbije, a navodi se na Instagram nalogu vlade Srbije.

Premijer je podsetio da je pozitivan razvoj događaja u oblasti akademskog života u Srbiji proistekao upravo iz dijaloga koji je Vlada Srbije u više navrata vodila sa svim relevantnim akterima, što je omogućilo nastavak akademske godine i upis nove generacije studenata na fakultetima.

- Upravo iz tog razloga verujem da će otvoren i iskren dijalog doprineti smirivanju tenzija u društvu, potpunoj normalizaciji života u zemlji i očuvanju regularnih demokratskih procesa - naglasio je on.

