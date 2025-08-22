BRUTALNA LAŽ N1 KAO ORUŽJE PROTIV SRBIJE! Ako ste u stanju ovako nešto da slažete, šta ste onda još u stanju da uradite

TELEVIZIJA N1 je plasirala vest da je u Valjevu jedan dečak navodno u teškom stanju, a potom i da je preminuo. Ustanovljeno da takav dečak uopšte ne postoji. Radi se o gruboj izmišljotini i smišljenoj laži koja se koristi kao brutalno oružje protiv države Srbije.

Foto: Novosti

Dok su širili ovu izmišljenu tragediju, u isto vreme su se dešavali napadi na prostorije Srpske napredne stranke i policiju.

Javnost mora da se zapita: da li su te laži plasirane upravo da bi opravdale i prikrile nasilje?

Zašto su lagali?

Foto: Novosti

Koji je motiv da se izmišlja smrt deteta koje nikada nije postojalo?

Odvratna i lažljiva kampanja usmerena je protiv države i naroda. Taj slučaj se nije dogodio, a blokaderska namera je bila jasna – da šire haos, mržnju i nestabilnost.

Ministar Zlatibor Lončar poručio je da je reč o opasnoj i sramotnoj manipulaciji koja se ne sme tolerisati.

Jedno je sigurno – kada neko ovako brutalno laže, moramo se zapitati šta su sve još u stanju da urade protiv Srbije.