KURTIJEVI TERORISTI OSKRNAVILI ZASTAVU SRBIJE: U Goraždevcu ponovo skinuta zastava Srbije sa spomenika posvećenom žrtvama NATO bombardovanja

U GORAŽDEVCU je danas ponovo skinuta zastava Srbije sa spomen-obeležja posvećenog žrtvama NATO bombardovanja 1999. godine, prenosi Radio Goraždevac.

Foto: Novosti

Redakciji tog srpskog medija na Kosovu i Metohiji javilo se nekoliko građana koji su primetili da je zastava isečena oštrim predmetom.

Na pitanje novinara da li su slučaj prijavili policiji, građani su kazali da nisu, jer je zastava i ranije skidana, a počinioci nikada nisu pronađeni.

Srpska zastava sa spomen-obeležja posvećenog žrtvama NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine bila je više puta na meti nepoznatih napadača, a ove godine ona je skinuta u januaru, nakon čega je ponovo okačena.

Goraždevac i srpska obeležja u tom mestu bila su i ranije meta napada zasnovanih na etničkoj osnovi na Kosovu i Metohiji, a jedan od najtragičnijih u tom mestu dogodio se 13. avgusta 2003. godine kada su nepoznati napadači pucali iz automatskog oružja srpsku decu, koja se kupala u reci Bistrici.

Tada su u napadu ubijena dvojica srpskih mladića, Ivana Jovovića (19) i Panta Dakića (12), dok je četvoro dece ranjeno.

(sputnikportal.rs)

