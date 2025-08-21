Politika

BLOKADERE U ČAČKU PREDVODI LOKALNI PSIHIJATRISJKI SLUČAJ: Evo ko je Jevđenije Julijan Dimitrijević (VIDEO)

В. Н.

21. 08. 2025. u 18:44

BLOKADERE U Čačku predvodi Jevđenije Julijan Dimitrijević, lokalni psihijatrijski slučaj.

БЛОКАДЕРЕ У ЧАЧКУ ПРЕДВОДИ ЛОКАЛНИ ПСИХИЈАТРИСЈКИ СЛУЧАЈ: Ево ко је Јевђеније Јулијан Димитријевић (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Pogledajte ko je Jevđenije Julijan Dimitrijević koji je vođa blokaderskih protesta.

