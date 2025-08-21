Politika

TAČIJU "SVEDOK" MRTVA OLBRAJTOVA: Odbrana bivšeg lidera OVK traži i iskaze troje pokojnika

Snježana Vidačković

21. 08. 2025. u 14:01

ADVOKAT nekadašnjeg lidera terorističke OVK Hašima Tačija Pjer Rišar Prosper saopštio je da će svedočenja nekadašnje sekretarke SAD Medlin Olbrajt, ambasadora Ričarda Holbruka i senatora Roberta Dola biti korišćena u iznošenju odbrane. Ova američka trojka nije među živima pa će se, ako bude dozvoljeno, pred Specijalnim sudom u Hagu gde je Tači optužen za ratne zločine i protiv čovečnosti, koristiti ranije pisane izjave ovih albanskih lobista i protivnika Srba.

ТАЧИЈУ СВЕДОК МРТВА ОЛБРАЈТОВА: Одбрана бившег лидера ОВК тражи и исказе троје покојника

Foto: EPA

- Imamo stalnu komunikaciju, rekli su da obrađuju zahtev. Oni su veoma dobro informisani u vezi sa zapisnicima, nekim pojašnjenjima i pitanjem ovih svedoka. Dakle, imamo široku listu svedoka, ne mogu da navedem ta imena javno, ali radi se o veoma poznatim osobama, kao što su nekadašnja državna sekretarka SAD Olbrajt, pregovarač Holbruk, senator Bob Dol i drugi. Informacije koje imamo su oslobađajuće i veoma je važno staviti ih u kontekst - rekao je Prosper o dopisivanju sa sudom.

Za korišćenje njihovih svedočenja mora da se traži i dozvola Vlade SAD, a Prosper je istakao da se u pismu koje je dobio od američke vlade navodi da ne mogu da predvide vreme kada će doneti odluke, ali rade maksimalno brzo.

U procesu su osim Tačija optuženi i bivši čelnici OVK Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići. Terete se za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, nezakonita lišavanja slobode, mučenja, te najmanje 102 ubistva Srba, nealbanaca i "nelojalnih" Albanaca, u 42 ilegalna zatvora tzv. OVK na KiM i u severnoj Albaniji, između marta 1998. i septembra 1999. godine. Više od 140 žrtava dobilo je odobrenje da bude deo postupka. Tužilaštvo je izvelo svedoke, a u narednom periodu se čeka iznošenje dokaza odbrane.

