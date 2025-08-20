Politika

GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Vidimo se u subotu u 18.30h, sada umesto u 50 u 80 gradova i opština širom Srbije

В.Н.

20. 08. 2025. u 20:00

GRAĐANI protiv blokada koji su danas izašli na ulice u 50 gradova poslali su poruku da je novo okupljanje u subotu u 18.30 sati, ali u 80 gradova.

ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Видимо се у суботу у 18.30х, сада уместо у 50 у 80 градова и општина широм Србије

Novosti

Podsetimo danas su obični ljudi, koji su siti blokada ustali protiv blokada. Hoće da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Samo hoće svoje nazad. To su ljudi koji hoće lep i normalan život. Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

Foto: Фото Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu