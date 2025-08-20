GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Vidimo se u subotu u 18.30h, sada umesto u 50 u 80 gradova i opština širom Srbije
GRAĐANI protiv blokada koji su danas izašli na ulice u 50 gradova poslali su poruku da je novo okupljanje u subotu u 18.30 sati, ali u 80 gradova.
Podsetimo danas su obični ljudi, koji su siti blokada ustali protiv blokada. Hoće da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Samo hoće svoje nazad. To su ljudi koji hoće lep i normalan život. Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!
Uskoro opširnije
