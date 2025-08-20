OTVORENI NAPAD ISLAMISTA NA SRBIJU Kozarev: Helez priziva haos u Beogradu i priželjkuje da Srbija bude gurnuta u NATO protiv volje naroda

ČALN GO Srpske napredne stranke, Dušan Kozaraev, reagovao je na ratno-huškačke izjave ministra odbrana BiH Zukana Heleza koji je, bez zadrške, poručio da je „najveća želja regiona“ ukidanje slobodarske i nezavisne politike Srbije.

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:

"Neodgovorne i krajnje neprimerene izjave ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, koje je izneo u emisiji na podgoričkoj televiziji, po principu su „Što je babi milo, to joj se i snilo”. Reč je o neskrivenom i potpuno otvorenom napadu na Srbiju i njene građane, i istovremeno najgrublje mešanje u unutrašnja pitanja Srbije. Umesto da se bavi bezbednošću sopstvene države, Helez priziva haos u Beogradu i priželjkuje da Srbija bude gurnuta u NATO protiv volje sopstvenog naroda. To što ministar jedne susedne zemlje otvoreno podržava nasilnike i rušitelje institucija u Srbiji, svedoči o stepenu očaja i nemoći onih kojima je slobodna i nezavisna Srbija trn u oku. Jasno je sada svima da smo na meti orkestrirane kampanje onih koji bi želeli da vide našu zemlju oslabljenu i podeljenu - ali im taj san nikada neće biti ostvaren. Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija će, uprkos željama Heleza i njemu sličnih, nastaviti da čuva svoju samostalnost i svoj mir. A oni koji priželjkuju građanske sukobe u Srbiji samo otkrivaju svoje pravo lice - lice političkih mrzitelja i sluga tuđih interesa. Ali ove sramotne Helezove reči upozorenje su svim građanima regiona šta zapravo priželjkuje deo političkih krugova - nestabilnost, nasilje i rat. Srbija je dovoljno jaka da takve planove osujeti!"

