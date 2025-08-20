Politika

BOCAN-HARČENKO O PROTESTIMA U SRBIJI: Preovladava nasilje, nestabilnost je potrebna Briselu

В. Н.

20. 08. 2025. u 11:24

SITUACIJA u Srbiji ostaje pod kontrolom vlasti, ali je poprimila karakter obojene revolucije, izjavio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

Foto: D. Milovanović

- Hoću još jednom da govorim o logici razvoja ovog procesa, koji, naravno, ima priznake i elemente obojene revolucije, kao što je više puta govorilo rukovodstvo Srbije i pre svega, predsednik zemlje Aleksandar Vučić - izjavio je Bocan-Harčenko za TV kanal „Rusija 24“.

- Nestabilnost u Srbiji je potrebna briselskim strukturama i briselskim institucijama, koje su nezadovoljne Vučićem, nezadovoljne Srbijom pod njegovim vođstvom. Srbija, koja brani svoje nacionalne interese, ostajući kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ipak ne želi da se rastane sa svojim suverenitetom - naglasio je diplomata.

Ističe da u trenutnoj fazi protesta, što je najopasnije, preovladava nasilje.

- Već preovladava nasilje, organizacija nereda i u principu, čak ne čuju se toliko politički zahtevi. Najvažniji su pozivi – krši, razbijaj, uništavaj, iskrivljuj institucije i strukture koje su povezane s vladajućom strankom, sa rukovodstvom - navodi ambasador.

Foto: Profimedia

Na pitanje novinara da li smatra da se Srbija našla, kao što neki govore, „na pragu građanskog rata“, Bocan-Harčenko je naveo da je takva ocena „radikalna i kategorična“, ali da „elementi građanskog suprotstavljanja postoje i primećeni su u poslednje vreme“.

- Ne isključujem da će se ova situacija nastaviti. Međutim, za sada možemo reći da situacija u suštini ostaje pod kontrolom rukovodstva vlasti i organa za sprovođenje zakona Srbije. Zaista se nadam da će tako i biti - rekao je Bocan-Harčenko.

Upitan kakve odluke rukovodstva Srbije se mogu očekivati, ambasador navodi da nije isključena upotreba bezbednosnih snaga.

- Hajde da kažemo direktno. U slučaju eskalacije nasilja, ne isključujemo odluke i mere otpora Vučića, upotrebom i bezbednosnih snaga - rekao je ambasador.

Foto D. Milovanović

Kako navodi, policija i žandarmerija zato i postoje – „da obezbeđuju red, a nered raste“.

- Vučić pokazuje da bezbednosne snage oko njega i uz njega podržavaju njegovu tendenciju. To je zaista tako, nije samo demonstriranje, u suštini je tako. Razume se, on pokazuje da sve mogućnosti ovih struktura mogu biti upotrebljene - zaključio je Bocan-Harčenko.

(Sputnjik)

