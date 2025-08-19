DIREKTOR POLICIJE OTKRIO: Evo o čemu je bilo reši na današnjoj Sednici saveta za nacionalu bezbednost

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević rekao je da je na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost konstatovano da je stanje bezbednosti na celoj teritoriji Srbije stabilno. U prethodnih devet meseci na teritoriji Srbije, po podacima policije, bila su 23.373 javna okupljanja koja nisu bila prijavljena, naveo je Vasiljević.

Sednica Saveta za nacioanlnu bezbednost, druga za dve nedelje, održana je u prepodnevnim časovima u Palati „Srbija“.

Direktor policije rekao je za RTS da je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održana sa ministrima i službama bezbednosti i da je jedna od tema bila bezbednosna situacija u Srbiji.

Na sednici je konstatovano da je stanje bezbednosti na celoj teritoriji Srbije stabilno.

-Donet je zaključak da je neophodna potpuna koordinacija svih službi bezbednosti i svih drugih državnih organa da stanje bezbednosti ostane poptpuno stabilno, izjavio je Vasiljević.

Svi državni organi, uključujući i policiju, preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti da to stanje ostane stabilno, naglasio je on i dodao da su analizirane i određene metode kako da to stanje bude još bolje.

-Moram da konstatujem neke podatke koji su egzaktni. Mi smo u prethodnih devet meseci na teritoriji Republike Srbije, po podacima koje policija ima, imali 23.373 javna okupljanja koja nisu bila prijavljena - 23.373 lokacije u Republici Srbiji su bila javna okupljanja koja je morao neko da obezbedi. Zamislite da je na svakoj toj lokaciji samo 10 policijskih službenika. To je 230.000 i više od 230.000 angažovanih policajaca za obezbeđenje neprijavljenih javnih okupljanja. Na više od 12.000 lokacija je bio i blokiran saobraćaj, istakao je Vasiljević.

