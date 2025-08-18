Politika

MINISTRI SA NARODOM ISPRED SKUPŠTINE: Mali, Selaković, Mesarović i ostali podržavaju studente koji hoće da uče

Novosti online

18. 08. 2025. u 20:27

MINISTRI Vlade Srbije posetili su studente koji žele da uče i dali im svoju podršku.

Foto: Novosti

Studente su posetili ministri Siniša Mali, Nikola Selaković, Adrijana Mesarović.

Foto: Фото: Новости

Sa njima su bili i direktori javnih preduzeća.

Student Miloš Pavlović dobio je poklon od desetogodišnje devojčice.

Foto Novosti

