NIKO NE SME BITI IZNAD ZAKONA: Intezivirano procesuiranje blokadera nasilnika

BRZOM i odlučnom reakcijom Ministarstva pravde, stvoreni su uslovi da nadležno javno tužilaštvo u Valjevu i prekršajni sud intenzivira procesuiranje svih počinilaca nasilja, bez izuzetka, čime je država još jednom pokazala da nasilnici ne mogu i neće sprečiti rad institucija Republike Srbije.

NOVOSTI

Oštećenja na zgradi valjevskog tužilaštva su odmah sanirana, polomljena stakla zamenjena, tako da se rad institucija nesmetano nastavlja.

Sanacija oštećenog prostora u sinoćnom napadu nasilnih demonstranata izvršena je uz pomoć Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Kazneno popravnog zavoda Valjevo, koji ima radionicu.

Ministarstvo pravde ističe da je na ovaj način jasno pokazano da teroristički napadi na državne organe neće zaustaviti njihovo funkcionisanje, već naprotiv da će institucije pokazati snagu i odlučnost.

Institucije pravne države su dužne da zaštite građane, imovinu i ustavni poredak, a nasilje terorista nikada neće biti prihvatljivo sredstvo za postizanje ciljeva.

Ministarstvo pravde će nastaviti da pruža punu podršku tužilaštvu i sudovima kako bi pravda bila brza, delotvorna i vidljiva, a teroristima poslata poruka da neće ostati ne kažnjeni.

Niko ne sme biti iznad zakona. Republika Srbija odlučno stoji na strani prava i reda, a svaki nasilnik će snositi zakonske posledice za svoje postupke.