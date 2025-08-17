PREDSTAVNICI SRPSKE LISTE OBIŠLI IZGORELU ŠTAMPARIJU Perović: Neće me uplašiti, idemo do pobede

PREDSTAVNICI Srpske liste obišli su danas štampariju u vlasništvu kandidata te stranke za gradonačelnika opštine Zubin Potok Miloša Perovića, koja je jutros u 04.30 časova izgorela u požaru, gde su poručili da ostaju složni i jedinstveni u borbi za opstanak. Perović je naglasio da ga današnji događaj neće uplašiti i zaustaviti na putu do pobede.

Foto: SL

Kako je istakao u izjavi za medije, nikome ništa ne duguje, niti je u bilo kakvoj svađi sa bilo kim.

„Niko od mojih sugrađana nije očekivao da će posle moje kandidature za gradonačelnika Zubinog Potoka ispred Srpske liste, da se desi ovakav incident, a kampanja još nije ni počela. Zahvaljujem mojim sugrađanima koji su me podržali u svemu ovome i koji mi čitavog dana pružaju podršku putem društvenih mreža, poziva, ali i lično. Zahvaljujem i mojoj porodici koja sve ovo trpi. Ovaj čin koji se desio ovde, lično meni, neće me zaustaviti. Ni mene, ni moje partijske drugove da izguramao ovaj proces do kraja kao što smo zamislili - do pobede”, rekao je Perović.

Podpredsednik Srpske liste Dragiša Milović izjavio je da su danas došli da pruže podršku porodici Perović povodom incidenta koji se desio i da će tražiti da odgovorni budu pronađeni.

„Želim ispred Srpske liste još jednom da osudimo napad i paljenje objekta u vlasništvu Miloša Perovića, našeg kandidata za gradonačelnika opštine Zubin Potok. Razumem njegove emocije, i sami smo potrešeni kada smo videli kakva je šteta i šta se sve dešavalo, ali smo upravo ovde da mu damo podršku, njemu i njegovoj porodici. Kako je rekao, cilj je da istrajemo zajednički na ovom putu, a zna se koji je taj put - da budemo složni, jedinstveni i da ostanemo i opstanemo na našim vekovnim prostorima. Siguran sam da će svaki dobronamerni građanin a i šire da osudi ovakav napad, paljevinu, jer svima nama je pre svega stalo do sloge, jedinstva, bezbednosti za nas i našu decu. Očekujemo od svih, pre svega, policije i Euleksa da se uključi, da se otkriju počinioci ili počinilac i da se izvedu pred lice pravde. Mi ćemo davati podršku i siguran sam da ćemo zajedno istrajati na ovom putu, a to je pobeda na lokalnim izborima”, naglasio je Milović.

Milović je rekao da sve ukazuje na to da je ovo politički motivisan napad.

„Istraga će pokazati, ali sve indicije govore da postoji politička pozadina sa ciljem da se unese strah, nespokoj, kako kod Miloša i njegove porodice, ali i kod naših odbornika, odnosno kandidata za Skupštinu Zubin Potok. Ja verujem da to neće da ih uplaši, jer kao što sam rekao, na pravom smo putu. Kome smeta Srpska lista, pa onima koji nisu za slogu, zajedništvo i za opstanak na ovim prostorima“, zaključio je Milović.