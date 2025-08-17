VUČIĆ O BLOKADERIMA KOJI IDU PO KUĆAMA POLITIČKIH PROTIVNIKA: To se radilo izmađu '20 i '34 godine u jednoj stranoj zemlji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da niko nikada sem nacističkih partija nije išao političkim protivnicima na kućne adrese.

- Po kućama političkih protivnika se išlo izmađu '20 i '34 godine. Interesantno od '34 do '38 godine, znate o kojim evropskim zemljama govorim, pre svega jednoj, se išlo na uništavanje prostorija političkih stranaka. Neverovatno, uglavnom SPD-a, komunista i nekih drugih. Uništavali su ih predstavnici nacističkih partija, sa istom sladostrašću kao oni koji to danas rade. Dakle, došli smo do toga da je normalno da idete na kuću kod nekoga ko ima četvoro dece. Moram da vas podsetim da se to u Srbiji nije dešavalo do '52 pa naovamo. U vreme infobiro krize jesu išli tada, i po mog teču i po oca pevača Dragana Stojanića zato što su aplaudirali Sovjetskoj reprezentaciji na Plivskim jezerima, pa su ih vodili na Goli otok i tako dalje. Ali od '52 se kod nas nije dešavalo ništa slično i da neka banda ide po kućama i da sprovodi teror. Nikada to veliki diktator Milošević nije provodio protiv bilo koga. Nikada to stršni autokrata Vučić nije provodio protiv bilo koga. Nikada to nismo radili bilo kome kada smo bili u opoziciji. Ponašali smo se kao odgovorni ljudi i nikada sebi tako nešto ne bismo dozvolili. A onda su rekli to nije dovoljno, sad idemo da spaljujemo političke partije svih političkih protivnika. Vi ste mislili da je to samo SNS, a ne, sinoć su spaljivali i SPS i Radikalima i Vulinu.