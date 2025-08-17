"U NAREDNIH 3 ILI 4 DANA VIDEĆETE IZNENAĐUJUĆE ODLUKE" Vučić odsvirao kraj blokaderima: A onda ćemo iskoristiti sve da vratimo mir i poredak

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je plan pomoću kojeg će da se obračuna sa blokaderima.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- U skladu sa tim, videćete nekada naše iznenađujuće odluke u narednih 3 ili 4 dana. Činiće vam se da smo se ponegde sklonili ili povukli, činiće vma se da ne postojimo, da smo poraženi. U jednom trenutku videćete odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što nam je na raspolaganju da vratimo mir, red i poredak u zemlju. Suprostavićemo se svim spoljnim pritscima, svima koji nam prete, koji nas upozroavaju šta sve može, a videli smo da su upravljali unosom haosa u našu zemlju. Nama je potrebno neko manje vreme i odgovor države ćete vidite

Postavljam i sebi pitanje, koga su rešili večeras da ubiju i koga će da spaljuju? Obećavam građanima da im to spaljivanje neće dugo trajati, ali plašim se da će u narednim danima, do ksve ne pripremimo da bi ot rešili, da će nekoga da ubiju. Samo im je to ostalo.

I ne zaboravite, sve vreme su izbegavali dijalog. Jedan od čelnika ovih pokreta za rušenje Srbije, odbijali su sve razgovore sa predstavnicima svoje države. Pričali su sa okorelim ustašama, poput Picule i Bartulice, samo sa predstavnicima svoje zemlje nisu hteli da pričaju - naglasio je predsednik.

- Sa narodom i građanima zajedno pobedićemo ovo zlo.