BLOKADERI PRIZNALI DA ŽELE DA ZAPALE SRBIJU: Program im je da sve izgori (FOTO)

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.