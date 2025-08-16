Politika

BLOKADERI PRIZNALI DA ŽELE DA ZAPALE SRBIJU: Program im je da sve izgori (FOTO)

Novosti online

16. 08. 2025. u 23:24

BLOKADERI teroristi sa radošću potvrđuju da je njihov politički program da sve zapale.

БЛОКАДЕРИ ПРИЗНАЛИ ДА ЖЕЛЕ ДА ЗАПАЛЕ СРБИЈУ: Програм им је да све изгори (ФОТО)

Foto printskrin N1

- Evo ga Đuka Bizon kaže “politički program nemaju”, a ono politički program gori - napisala je jedna Iks blokaderka.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu
Politika

0 6

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

17. 08. 2025. u 10:33

Politika
Tenis
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO BLOKADERI PALE STAMBENU ZGRADU: Sada će da spaljuju i žive ljude (VIDEO)

POGLEDAJTE KAKO BLOKADERI PALE STAMBENU ZGRADU: Sada će da spaljuju i žive ljude (VIDEO)