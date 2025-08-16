Politika

USAGLAŠENI OKO LAGANJA DA JE BILO GENOCIDA U SREBRENICI: Selma Bajrami podržala blokadere teroriste (FOTO)

Novosti online

16. 08. 2025. u 22:43

PEVAČICA Selma Bajrami podržala je blokadere teroriste.

УСАГЛАШЕНИ ОКО ЛАГАЊА ДА ЈЕ БИЛО ГЕНОЦИДА У СРЕБРЕНИЦИ: Селма Бајрами подржала блокадере терористе (ФОТО)

FOTO: novosti

To i ne čudi jer oni priznaju lažni genocid u Srebrenici.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu
Politika

0 6

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

17. 08. 2025. u 10:33

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu