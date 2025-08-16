Politika

USTAŠE U VALJEVU ZAPALILE STAMBENU ZGRADU! Hoće da spale žive ljude kao ukronacisti u Odesi! (VIDEO)

В. Н.

16. 08. 2025. u 21:55

DIVLjANjE blokadera nasilnika u Valjevu se nastavlja.

УСТАШЕ У ВАЉЕВУ ЗАПАЛИЛЕ СТАМБЕНУ ЗГРАДУ! Хоће да спале живе људе као укронацисти у Одеси! (ВИДЕО)

Foto printskrin N1

U svom besu razbijajući prostorije SNS zapalili su i zgradu u kojoj se one nalaze. U toj zgradi ima i stanara koji tu žive i koji mogu da nastraddaju od podmetnutog požara.

 

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

17. 08. 2025. u 10:33

