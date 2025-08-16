Politika

SNIMAK SVE GOVORI - TERORISTI ŽELE KRVOPROLIĆE: Naoružani blokaderi siledžije u Beogradu na protestu (VIDEO)

Novosti online

16. 08. 2025. u 20:40

BLOKADERI siledžije krenuli su naoružani na protest u Beogradu sa namerom da izazovu incidente i sukob s policijom.

СНИМАК СВЕ ГОВОРИ - ТЕРОРИСТИ ЖЕЛЕ КРВОПРОЛИЋЕ: Наоружани блокадери силеџије у Београду на протесту (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu
Politika

0 6

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

17. 08. 2025. u 10:33

Politika
Tenis
Fudbal
BLOKADERI POKUŠALI DA SPALE ŽIVE LJUDE U NOVOM SADU: U prostorijama bilo 300 građana, hteli brutalan masakr po uzoru na Odesu (VIDEO

BLOKADERI POKUŠALI DA SPALE ŽIVE LjUDE U NOVOM SADU: U prostorijama bilo 300 građana, hteli brutalan masakr po uzoru na Odesu (VIDEO