Politika

UNIŠTENE PROSTORIJE SNS-A NA PALILULI: Pogledajte divljačko razbijanje objekta od strane blokadera (FOTO/VIDEO)

Новости онлине

16. 08. 2025. u 11:55

TERORISTI blokaderi divljali su sinoć na ulicama glavnog grada, palili kontejnere, napadali policiju i građane.

УНИШТЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ СНС-А НА ПАЛИЛУЛИ: Погледајте дивљачко разбијање објекта од стране блокадера (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Sinoć su blokaderi uništili i prostorije Opšinskog odbora SNS Palila.

Maskirana lica došla su ispred prostorija stranke i štanglama i metalnim šipkama razbili stakla na objektu.

Pogledajte kako izgledaju prostorije nakon napada terorista blokadera.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Tekst potpisa

Foto: Novosti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare
Politika

0 23

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 00:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)